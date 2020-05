Allenamenti, anche Roma e Lazio verso il sì da lunedì

ROMA - Anche Lazio e Roma pronte a tornare in campo lunedì. Dopo l’ordinanza dell’Emilia Romagna che ha dato il via libera dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti degli sport di squadra, anche la Regione Lazio è pronta a ufficializzare la decisione che coinvolgerebbe Roma e Lazio. Sarebbero così già sei le squadre di serie A autorizzate ad allenarsi individualmente (dopo Bologna, Parma, Sassuolo e Spal) dalla prossima settimana. Al lavoro per decidere in tal senso ci sono anche la Regione Toscana e la Regione Campania.

"Anche il Lazio come l'Emilia Romagna"

E' stato nel primo pomeriggio il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, a sollecitare la decisione: “La Regione Lazio faccia un'ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. L'Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ma anche per quelli non individuali, eliminando così una discriminazione tra sport individuali e di squadra, assicurando il distanziamento sociale e senza assembramento. La Regione Lazio segua l'esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi, garantendo tutte le disposizioni di sicurezza".