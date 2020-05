Allenamenti, ufficiale il sì al Napoli. Ok anche a Lazio e Roma

NAPOLI - Via libera agli allenamenti del Napoli come preannunciato ieri dal governatore campano, Vincenzo De Luca. Una nota dell'Unità di Crisi Regionale fa sapere, infatti: "Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purchè vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì".

Allenamenti, pronte anche Lazio e Roma

Anche Lazio e Roma pronte a tornare in campo lunedì. La Regione Lazio è pronta a ufficializzare la decisione che coinvolgerebbe le due società capitoline. "Stiamo capendo come disciplinare gli allenamenti individuali per gli sport di squadra professionistici, come hanno fatto altre regioni. Stiamo aspettando chiarimenti dal Governo, a cui è demandato di stabilire le date delle riaperture". Così il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, nel corso di una videoconferenza stampa.