5 maggio, c'è un solo giocatore ancora in attività: ecco chi è

Guai a nominare il 5 maggio davanti ad un tifoso dell'Inter, ecco che alla mente ritornano i flash di una delle giornate più brutte vissute nel 2002. La Lazio che rovina la festa scudetto nerazzurra, Ronaldo che piange e la Juventus che esulta con il tricolore sul petto. Uno sciagurato pomeriggio lontano ormai 18 anni. I calciatori di quella giornata non giocano più, tranne uno. C'è un solo giocatore che non ha ancora smesso e che è rimasto in attività: Emre Belozoglu. Era nella rosa di quell'Inter, in quella stagione non giocò molto ma condivise con il resto dei suoi compagni la grande delusione. Oggi ha 39 anni e gioca nel Fenerbahce.

Materazzi e il 5 maggio, frecciata agli juventini sui social...