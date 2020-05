I giocatori vogliono ripartire ma chiedono massima sicurezza

MILANO - No ai maxi ritiri. Tanta paura sia per i possibili contagi sia per i possibili infortuni. I rappresentati Aic delle formazioni di A che ieri hanno parlato della ripresa del campionato non sono tranquilli. La lettera inviata dai calciatori ai club per sapere come intendevano comportarsi con il pagamento delle due settimane (scarse) di allenamenti volontari e facoltativi era solo la punta dell’iceberg. I giocatori hanno da giorni preso posizione pubblicamente sottolineando la loro volontà di tornare in campo se saranno garantite le condizioni di sicurezza, ma in realtà hanno parecchi dubbi che ciò sia possibile. E il fatto che in questi giorni di test qualche caso positivo sia saltato fuori, certo non ha portato a rasserenare l’ambiente.

Serie A, la partita si gioca sugli esami

Chiesa esclusivo

Come cambieranno le migliori squadre di A con le cinque sostituzioni

No ai ritiri

L’Associazione sta portando avanti una linea comune, ma le posizioni di tutte le squadre di A non sono uguali. La paura più diffusa è quella di contrarre la malattia e poi di trasmetterla ai familiari. Sia alla moglie e ai figli sia ai genitori. I calciatori hanno capito che il rischio zero sarà impossibile da raggiungere e questo aspetto non piace. Una bella mano la darebbe un maxi ritiro ovvero stare per tutta la durata del precampionato e del campionato “blindati” all’interno di centri sportivi (o hotel) sanificati, ma questa ipotesi, che comunque non è stata ancora avanzata né dalla scienza né dalla Lega o dalla Federazione, è scartata da coloro che dovrebbero andare in campo. Dopo essere stati per 2 mesi in casa, i giocatori non accetteranno mai di restare lo stesso periodo (o di più) in ritiro. Anche la prospettiva di doverci rimanere 2-3 settimane non è ben vista, ma 14 giorni di “isolamento” in questo momento sono considerati dagli scienziati il minimo sindacale.

