Braconaro: "Ripresa campionato, siamo sulla direzione giusta"

Francesco Braconaro, membro della commissione medica Figc, ha commentato i nuovi sviluppi sulla ripresa della Serie A dopo la revisione del protocollo e l'ok dato alle squadre per gli allenamenti collettivi. Innanzitutto, Braconaro si dice d'accordo con Tommasi circa la necessità di dare un tempo minimo di lavoro ai giocatori prima di riprendere il campionato per evitare che ci siano infortuni: "Dopo una sosta così lunga ed allenamenti fatti in casa era prevedibile che ci sarebbero stati più infortuni. Ma gli staff tecnici adesso hanno 3-4 settimane prima dell'inizio del campionato. L'astinenza allo sport dipendeva dal Covid purtroppo. Dobbiamo prevedere come tenere al sicuro gli atleti" ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Braconaro: "Sulla strada giusta"

"Da qui ad un mese potrebbe cambiare tutto. Sulla base di come vanno i dati del Ministero Della Salute noi valuteremo e saremo pronti a cambiare i protocolli in corso. Speriamo che la situazione del Paese torni a migliorare. La responsabilità penale dei medici sociali? L'Inail ha divulgato una circolare in merito al dolo ed alla colpa grave e così anche la loro posizione si è largamente allegerita. Registriamo una voglia di ripartire, le modifiche sono state validate dal Cts, adesso valutiamo come vanno le cose in queste settimane e poi la decisione ultima sulla ripresa della serie A spetterà al governo".