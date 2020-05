Spadafora: "Ottimista per la ripresa del campionato, lunedì il protocollo per le partite"

ROMA - "Dalla prossima settimana sul sito del governo ci saranno le indicazioni per un sostegno a fondo perduto per tutte le realtà sportive dilettantistiche e poi abbiamo aiutato tutti i collaboratori sportivi col bonus di 600 euro. La settimana prossima tutti riceveranno bonus marzo e anche quelli di aprile e maggio". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora a "La vita in diretta" su Rai uno. "Ottimista per la ripresa del campionato. Pochi minuti fa abbiamo ufficializzato il protocollo che consente ai club di riprendere gli allenamenti. Ok definitivo del Cts. Lunedì riceverò dalla Figc il protocollo per la ripresa del campionato" ha aggiunto Spadafora sulla ripresa del campionato di Serie A.

Contratti in scadenza e prestiti: la situazione in Serie A

Serie A, le parole di Spadafora sulla ripresa

"Mio impegno sarà quello di fare in modo che il 28 si possa già avere l'orientamento del Cts per poi decidere se riprendere e quando. Voglio essere ottimista per ripresa Paese a anche del campionato. Se riparte l'Italia riparte tutto lo sport e anche lo sport. Linea prudenza ci consente di essere ottimisti" ha spiegato il ministro per le politiche giovanili e lo sport.