Serie A, nuova ipotesi per la ripresa: prima i recuperi del 25° turno

ROMA - Spunta una nuova ipotesi per la ripresa del campionato di Serie A. Nella riunione di Lega in programma domani, infatti, si discuterà sull'ipotesi di riprendere a giocare partendo con i quattro recuperi della venticinquesima giornata del campionato: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino Parma. Il consiglio di Lega domani potrebbe decidere di recuperare prima queste 4 partite per ripartire poi con tutte le 20 squadre di A nelle stesse condizioni, cioè con lo stesso numero di incontri disputati. Questa ipotesi verrà valutata domani nel consiglio della Lega che dovrà poi formalizzare la proposta da discutere giovedì nel decisivo vertice col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

L'ipotesi di ripartire con i quattro recuperi del 25° turno cambierebbe il calendario dell'eventuale ripresa del campionato. La Lega sta valutando la possibilità di utilizzare la data del 13 giugno per i 4 recuperi e poi il 20 giugno tutta la Serie A ripartirebbe in blocco con la 27esima giornata.