Ripartenza Serie A, vertice in diretta: ok del Cts al protocollo della Figc

ROMA - È iniziato alle 18.30 l'atteso incontro convocato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora con il mondo del calcio per la decisione finale sulla ripresa o meno della stagione calcistica 2019/2020, interrotta a inizio marzo per l'emergenza Coronavirus. Dal necessario accordo con i calciatori alla misura della quarantena di 14 giorni per le squadre in caso di nuova positività, fino alla diretta gol televisiva in chiaro richiesta dallo stesso Spadafora, sono tante le questioni da risolvere. Tra i club resta però l'ottimismo sul via libera del Governo per la ripresa della Serie A. Segui sul nostro sito la diretta con tutti gli aggiornamenti sull'incontro con Spadafora per il futuro del calcio italiano.

Ore 19.10 - A breve l'annuncio di Spadafora

Cresce l'attesa per l'annuncio del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, col summit con i componenti della Figc ormai prossimo alla conclusione.

Ore 18.30 - Incontro iniziato

E’ iniziato il vertice che deciderà il futuro del calcio italiano. L’incontro non dovrebbe essere molto lungo considerato che intorno alle 19.30 è programmato un Consiglio dei Ministri.

Ore 17.45 - Cts: Ok al protocollo della Figc

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della federcalcio per la ripartenza dopo l'emergenza Coronavirus. A poco più di un'ora dall'inizio dell'incontro tra il ministro dello sport Spadafora e le componenti del calcio italiano. "Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti" è stato espresso dal Cts, che ha però ribadito come "le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni" a proposito "della quarantena di un soggetto positivo" e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra.

Ore 17.31 - Le ipotesi di ripresa in Serie A

Tutto lascia pensare che la risposta sarà comunicata in serata. La Lega non vedrebbe di buon occhio una partenza ritardata al 20 giugno perché sarebbe costretta a sacrificare la Coppa Italia e di fatto vedrebbe diminuire le sue chance di recuperare tutti gli eventuali match rinviati per casi di Covid ad agosto. L'intenzione di Figc e Lega sarebbe quella di riprendere il campionato di Serie A il weekend del 13 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata.

Serie A, prima i recuperi? Ecco il nuovo calendario

Ore 17.20 - I presenti all'incontro

Spadafora sarà accompagnato da alcuni membri del suo staff e ha in precedenza un appuntamento legato al governo. Per il mondo del calcio ci saranno il presidente della Figc Gravina, quello della Lega Dal Pino, quello della B Balata, quello della C Ghirelli e quello dei dilettanti Sibilia oltre ai numeri uno dell'Aic (Tommasi), degli allenatori (Ulivieri) e degli arbitri (Nicchi). Non è prevista la presenza del premier Conte o di altri ministri.