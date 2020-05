Ufficiale: la Serie A riparte il 20 giugno, ipotesi Coppa Italia il 13 e il 17

ROMA - Si è concluso l'atteso incontro tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora coi vertici del calcio italiano per decidere sulla ripresa della stagione calcistica 2019/2020, interrotta a inizio marzo per l'emergenza Coronavirus. Seguirà l'incontro col presidente del Consiglio Giuseppe Conte per decidere la data del nuovo inizio della Serie A, che dovrebbe essere il 20 giugno. Il 13 giugno potrebbero giocarsi le semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Ore 20.18 - Gravina: "La ripresa è un messaggio di speranza"

"La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Ore 20.15 - Dal Pino: "La Serie A deve tornare il campionato più bello del mondo"

"Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo staff. Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per la Serie A deve significare tornare a essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione e l’entusiasmo dei milioni di tifosi che seguono il nostro sport", le parole del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

Ore 20.10 - Balata: "Grazie a Spadafora la B il 26 giugno"

"La Serie B ripartirà il 26 giugno, noi l'avevamo già deliberato e ora c'è l'ok del Governo per il quale ringraziamo il ministro Spadafora": Mauro Balata, presidente della Lega di B, ufficializza così al telefono con l'ANSA la data di ripartenza del campionato. "Ricominciare - conclude - è davvero una gran cosa".

Ore 19.55 - Spadafora: "Conte soddisfatto, Figc ha piano B e C"

"Mi sono confrontato con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha espresso compiacimento per la soluzione unitaria trovata insieme al mondo del calcio. Ho chiesto alla Federcalcio se avesse chiaro il fatto che, qualora l'emergenza sanitaria tornasse con curve di contagio diverse dalle attuali, una cosa che non ci auguriamo, si dovrebbe di nuovo sospendere il campionato. La Figc mi ha assicurato che esiste sia un piano B, cioè play-off e play-out, che un piano C, cioè la cristalliazzazione della classifica. Le scelte su piano B e piano C non spettano a me, ma sarà la Figc in autonomia a studiare le soluzioni alternative nel Consiglio federale del 4 giugno", ha annunciato Spadafora. Quanto a eventuali positività, "il Cts ha confermato oggi la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, cosa che chiaramente non ci auguriamo. Abbiamo inoltre avuto la garanzia che il percorso dei tamponi che i club effettueranno non avrà alcuna via preferenziale né andrà a ledere i diritti degli italiani. La riunione con tutte le componenti, che ringrazio per la collaborazione, è stata molto utile".

Ore 19.50 - Spadafora: "Serie A al via il 20 giugno"

"La Serie A riparte il 20 giugno, c'è poi la possibilità che il 13 e il 17 si possano disputare le semifinali e la finale di Coppa Italia. Sarebbe un bel segnale perché si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro, come previsto, sulla televisione pubblica. Sarebbe davvero un beneficio per tutti gli italiani. Sono peraltro in corso contatti con i broadcaster che detengono i diritti delle le partite del campionato: il mio auspicio è che da parte di Sky possa arrivare un segnale positivo. Le modalità sono da vedere, ma le prime interlocuzioni sono state positive: vediamo in che termini e se arriverà una conferma per far vivere questa ripresa del campionato agli italiani con passione ed evitando gli assembramenti. Oggi il ministro Gualtieri ha firmato in tempo record il decreto per i 230 milioni del bonus che erogheremo ai lavoratori sportivi per i mesi di aprile e maggio, ma anche per il sostegno a fondo perduto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che stanno soffrendo": lo ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Ore 19.42 - In corso vertice Spadafora-Conte

È in corso il vertice tra il ministro dello Sport ed il premier: in ballo c'è la modifica al DPCM, necessaria per la ripresa del campionato.

Ore 19.29 - Spadafora va da Conte

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sta andando dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per decidere la data di ripartenza del campionato di calcio, che - secondo quanto emerso nella riunione con le componenti della Federcalcio - dovrebbe essere il 13 o il 20 giugno.

Ore 19.25 - Spadafora: "Il calcio deve riprendere"

"Come abbiamo detto dal primo momento, oggi l'Italia sta ripartendo ed è giusto che riparta anche il calcio, perché ci sono tutte le condizioni di sicurezza e perché è arrivato l'ok del Cts". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine dell'incontro con le componenti della Figc

Ore 19.10 - A breve l'annuncio di Spadafora

Cresce l'attesa per l'annuncio del ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, col summit con le componenti della Figc ormai prossimo alla conclusione.

Ore 18.30 - Incontro iniziato

E’ iniziato il vertice che deciderà il futuro del calcio italiano. L’incontro non dovrebbe essere molto lungo considerato che intorno alle 19.30 è programmato un Consiglio dei ministri.

Ore 17.45 - Cts: Ok al protocollo della Figc

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della federcalcio per la ripartenza dopo l'emergenza Coronavirus. A poco più di un'ora dall'inizio dell'incontro tra il ministro dello sport Spadafora e le componenti del calcio italiano. "Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti" è stato espresso dal Cts, che ha però ribadito come "le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni" a proposito "della quarantena di un soggetto positivo" e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra.

Ore 17.31 - Le ipotesi di ripresa in Serie A

Tutto lascia pensare che la risposta sarà comunicata in serata. La Lega non vedrebbe di buon occhio una partenza ritardata al 20 giugno perché sarebbe costretta a sacrificare la Coppa Italia e di fatto vedrebbe diminuire le sue chance di recuperare tutti gli eventuali match rinviati per casi di Covid ad agosto. L'intenzione di Figc e Lega sarebbe quella di riprendere il campionato di Serie A il weekend del 13 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata.

Ore 17.20 - I presenti all'incontro

Spadafora sarà accompagnato da alcuni membri del suo staff e ha in precedenza un appuntamento legato al governo. Per il mondo del calcio ci saranno il presidente della Figc Gravina, quello della Lega Dal Pino, quello della B Balata, quello della C Ghirelli e quello dei dilettanti Sibilia oltre ai numeri uno dell'Aic (Tommasi), degli allenatori (Ulivieri) e degli arbitri (Nicchi). Non è prevista la presenza del premier Conte o di altri ministri.