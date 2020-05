Nuovo calendario Serie A: si riparte il 20 giugno con i recuperi

MILANO - E' arrivata la decisione sul nuovo calendario della Serie A dopo lo stop per il Coronavirus. Si ripartirà tra sabato 20 e domenica 21 giugno con i recuperi della 25ª giornata: sono Atalanta-Sassuolo a Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia, poi Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Da lunedì 22 inizierà invece il programma della 27ª giornata. Confermato inoltre il prologo con la Coppa Italia, secondo le indicazioni del governo: finale confermata il 17 giugno e semifinali che, a questo punto, dovrebbero disputarsi il 13 e 14 giugno. Le gare sono Juventus-Milan (all'andata 1-1 a San Siro) e Napoli-Inter (all'andata 1-0 per gli azzurri al Meazza). Oggi il consiglio di Lega e l’assemblea dei 20 club di Serie A, in videoconferenza, si sono riuniti proprio per discutere, tra le altre cose, del calendario delle ultime 12 giornate di Serie A, più le altre quattro gare da recuperare.

Calendario della Serie A, giornate e date

Ecco il calendario della Serie A in via di definizione.

Recuperi 25ª giornata (20-21 giugno)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

27ª giornata (22-23-24 giugno)

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

28ª giornata (27-28 giugno)

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

29ª Giornata (30 giugno-1 luglio)

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

30ª giornata (4-5 luglio)

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

31ª giornata (7-8 luglio)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

32ª giornata (11-12 luglio)

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

33ª giornata (14-15 luglio)

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

34ª giornata (18-19 luglio)

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

35ª giornata (21-22 luglio)

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

36ª giornata (25-26 luglio)

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

37ª giornata (28-29 luglio)

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

38ª giornata (1-2 agosto)

Atalanta-Inter

Bologna Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

