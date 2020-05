Tardelli zittisce Tommasi: "Non ci facciamo ridere dietro per gli orari delle partite"

ROMA - "Dodici partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere di questo? Cara Assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro". Marco Tardelli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha esposto la propria opinione in merito alle gare che dovranno essere recuperate dopo lo stop dovuto alla pandemia del Coronavirus. L'ex centrocampista della Juve, e campione del Mondo con la Nazionale nel mondiale '82, ha voluto replicare alle dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, che si è espresso in maniera critica nei confronti delle gare pomeridiane.