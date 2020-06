Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo in diretta: dove vederle gratis in tv

Il calcio in chiaro è al traguardo. «Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune. E da quel che mi risulta siamo ormai in chiusura per un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio», ha detto ieri sera il Ministro Spadafora. Insomma, la fumata bianca è davvero imminente, questione di ore. Tutto è stato definito per guanto riguarda l’anticipo dell’embargo per gli highlights. Mentre nella giornata di oggi, oltre all’Assemblea di serie A che permetterà ai club di esaminare l’intesa raggiunta, gli uomini di Spadafora si adopereranno per stabilire gli atti normativi necessari per consentire la trasmissione in chiaro di partite per cui erano stati assegnati solo i diritti per il criptato.

Serie A, il nuovo calendario: Juve-Lazio il 20 luglio alle 21.45

Serie A in chiaro, i dettagli dell'intesa

Come già emerso nei giorni scorsi, saranno visibili a tutti 2 dei 4 recuperi in calendario nel prossimo week-end. Si comincerà sabato con Verona-Cagliari, che sarà diffusa da Dazn attraverso il suo canale Youtube. E si proseguirà con Atalanta-Sassuolo, trasmessa da “Tv8”, il canale in chiaro di Sky sul digitale terrestre. Le gare verranno inserite in contenitori, all’interno dei quali non verranno inseriti spot pubblicitari: da un quarto d’ora prima del fischio d’inizio a un quarto d’ora dopo quello finale. E proprio questo vincolo ha smosso le resistenze di Mediaset e Discovery.

