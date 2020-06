Diretta Inter-Sampdoria ore 21.45, dove vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - La Serie A è ripartita dalla 25ª giornata . Dopo oltre tre mesi di stop a causa dell'emergenza Coronavirus, è pronta a fare il suo ritorno in campo anche l'Inter. La squadra di Antonio Conte ospiterà alle 21.45 al Giuseppe Meazza la Sampdoria di Claudio Ranieri. I padroni di casa devono conquistare i tre punti per tornare a -6 dalla Juventus capolista e per battere i blucerchiati l'allenatore si affida al tandem d'attacco formato da Martinez e Lukaku, con Eriksen ad agire dietro le due punte. Problemi in casa Samp, con Quagliarella indisponibile e Ranieri costretto a mandare in campo la coppia Gabbiadini-Bonazzoli.

SEGUI INTER-SAMPDORIA LIVE SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Inter-Sampdoria è in programma alle ore 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Berni, Stankovic, Godin, D'Ambrosio, Ranocchia, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoumé, Asamoah, Sanchez, Esposito.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. ALL.: Ranieri.

A DISP.: Seculin, Augello, Chabot, Yoshida, Thorsby, Linetty, Depaoli, Bertolacci, Leris, Maroni, La Gumina, Askildsen.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.