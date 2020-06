Serie A: tutte le probabili formazioni della 27ª giornata

ROMA - Archiviati i recuperi della 25ª giornata, tutte le formazioni di Serie A ripartono dal 27° turno. Due le sfide in programma oggi alle 19.30: la Fiorentina ospita il Brescia, mentre il Milan sarà impegnato al Via del Mare di Lecce contro i giallorossi di Liverani. Dopo il ko nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, la Juve si tuffa a capofitto nel campionato dove guida la classifica a un punto dalla Lazio seconda. I bianconeri scenderanno in campo stasera alle 21.45 al Dall'Ara di Bologna dove ad attenderli ci saranno i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Il 27° turno vedrà poi il Napoli domani alle 19.30 far visita all'Hellas Verona che, nel recupero della 25ª giornata, ha battuto il Cagliari per 2-1 grazie a una splendida doppietta di Di Carmine. Proprio i sardi, alla stessa ora, affrontano in trasferta la Spal. Alle 21.45 in programma Genoa-Parma e Torino-Udinese. A chiudere il turno, mercoledì 24, tre sfide: la prima vedrà l'Inter di Conte, ora a -6 dalla vetta, ospitare il Sassuolo, mentre in serata la Roma affronta in casa la Sampdoria di Ranieri, sconfitta nel recupero dall'Inter, e la Lazio sarà chiamata alla prova di maturità nella difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.

Ecco le probabili formazioni della 27ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BRESCIA (OGGI ALLE 19.30)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Ceccherini, Venuti, Igor, Terzic, Badelj, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Lirola, Sottil, Cutrone. INDISPONIBILI: Kouame. SQUALIFICATI: -.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mangraviti, Mateju, Martella; Viviani, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Alf.Donnarumma. ALL.: Diego Lopez. A DISP.: Andrenacci, Gastaldello, Papetti, Sabelli, Spalek, Dessena, Romulo, Ghezzi, Skrabb, Aye. INDISPONIBILI: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana, Ndoj. SQUALIFICATI: -.