Diretta Fiorentina-Brescia ore 19.30: probabili formazioni e come vederla in tv

FIRENZE - La prima partita della Fiorentina post coronavirus è subito con Ribery tra i convocati. Il francese è pronto e Iachini sta valutando di schierarlo addirittura dal primo minuto nella sfida all'Artemio Franchi contro il Brescia di Diego Lopez: "Iniziamo - ha detto il tecnico gigliato - e vediamo cosa riusciremo a fare strada facendo. Vogliamo coniugare risultati e migliorare la classifica, toglierci delle soddisfazioni, ma intanto attenti al Brescia". Già, perché i lombardi arrivano in Toscana senza Balotelli, ma con tanta voglia di fare bene: "Per raggiungere la salvezza - ha sottolineato Lopez - serviranno 35-36 punti, ma le prossime due partite sono già fondamentali".

Balotelli allontanato dal centro sportivo del Brescia

Fiorentina-Brescia: come vederla in tv

Fiorentina-Brescia è in programma alle ore 19.30 all'Artemio Franchi visibile in diretta e in streaming su DAZN e DAZN1 su Sky.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Brescia

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Ceccherini, Venuti, Igor, Terzic, Badelj, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Lirola, Sottil, Cutrone.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mangraviti, Mateju, Martella; Viviani, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Alf.Donnarumma. ALL.: Diego Lopez. A DISP.: Andrenacci, Gastaldello, Papetti, Sabelli, Spalek, Dessena, Romulo, Ghezzi, Skrabb, Aye.

ARBITRO: La Penna di Roma 1