Bologna-Juve 0-2: Ronaldo e Dybala lanciano Sarri a +4 sulla Lazio

Ronaldo e Dybala rilanciano la Juve e chiudono subito la crisi post Coppa Italia, portandosi a +4 sulla Lazio grazie al 2-0 in casa del Bologna. CR7 su rigore interrompe il suo digiuno da gol che durava da quattro gare, considerando pre e post lockdown. Un'eternità per uno come lui. Primo gol in carriera al Bologna per rinascere e tornare a sorridere, anche se non è ancora al top. La Joya invece con il Bologna si esalta, settimo sigillo in 13 partite, è la sua vittima preferita. Una perla al 36', sinistro secco imprendibile dal limite per cancellare l'errore dal dischetto in finale di Coppa Italia con il Napoli. A Sarri una vittoria serviva come il pane per tornare a respirare dopo la pioggia di critiche che lo ha investito e passare una notte serena. La Juve, dopo essere rimasta a secco per due partite, si è portata via tre punti pesanti segnando due gol nei primi 36'. La Lazio adesso è chiamata a rispondere sul difficile campo dell'Atalanta. Mihajlovic ha scelto di giocarsela come sempre, senza paura, a viso aperto, ma ha pagato la troppa leggerezza in fase difensiva.

A Bologna l'entusiasmo della Juve: abbracci dopo i gol di Ronaldo e Dybala

Bernardeschi nel tridente

Al Dall'Ara si gioca per la prima volta nella storia a porte chiuse. Sarri sceglie Bernardeschi nel tridente con Dybala e Ronaldo, che parte largo a sinistra dopo il colloquio con il tecnico. A centrocampo c’è Rabiot al posto di Matuidi. Mihajlovic ritrova Medel in mediana e in attacco punta su Barrow, supportato da Orsolini, Soriano e Sansone. Mihajlovic se la vuole giocare senza paura e il suo Bologna pressa altissimo, mettendo spesso in difficoltà Szczesny, al suo esordio in campo post lockdown visto che in Coppa Italia ha giocato Buffon. La Juve aspetta e gestisce senza alzare troppo il ritmo.

Ronaldo e Dybala, la Juve rinasce

Al 7’ Ronaldo scalda i guanti a Skorupski. Il Bologna gioca a testa alta, ma dietro si scopre tanto. Al 22’ De Ligt viene strattonato in area ingenuamente da Denswil. Rocchi non vede, ma poi assegna il rigore con il Var. Dal dischetto Ronaldo è freddissimo: palla centrale in fondo al sacco, dimenticato l’errore dal dischetto con il Milan in semifinale di Coppa Italia. Al 36’ Dybala raddoppia con un sinistro magico dal limite dopo un assist di tacco di Bernardeschi. Bell’azione della Juve in velocità, partita in discesa e tanti fantasmi allontanati.

De Sciglio ko, Danilo si fa espellere

Nella ripresa il Bologna continua a concedere tanto spazio dietro, perfino a CR7, che stranamente sbaglia in avvio due occasioni per lui facilissime, soprattutto la seconda. Al 53' Bernardeschi centra un palo con un gran tiro, sicuramente apprezzato da Mancini in tribuna: decisivo un tocco di Skorupski per negare la gioia all'attaccante bianconero. Il Bologna sembra alle corde, ma la Juve dopo i primi 10' a ritmo alto, cala vistosamente. Ronaldo arriva spesso in ritardo e perde tanti palloni. Al 65' De Sciglio accusa un problema muscolare alla coscia sinistra dopo uno scatto e deve abbandonare il campo. Un bel problema per Sarri, che a sinistra ha solo Danilo. Il brasiliano poi complica ancora di più le cose: rischia prima il rosso diretto per un brutto intervento su Juwara, poi all'89' si prende il secondo giallo. All'89' Ronaldo trova il tris su assist di Douglas Costa, ma Rocchi annulla perché il brasiliano è partito in fuorigioco. Il recupero è tutto targato Bologna, la Juve però si chiude e finisce la gara a reti inviolate.

Bologna-Juve 0-2: tabellino, statistiche e curiosità

Classifica serie A