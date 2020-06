Diretta Atalanta-Lazio ore 21.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

BERGAMO - Simone Inzaghi se la sarebbe aspettata con un po' meno problemi dal punto di vista fisico questa ripresa. Nel match contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di Lulic, Lucas Leiva, Luiz Felipe e Marusic: "Ci avrebbero dato una mano, così come Adekanye e Moro, anche loro out. Ma ho fiducia in quelli a disposizione. L'arma principale della Lazio deve rimanere la fame di vittoria, la stessa che abbiamo avuto fino a febbraio". Di fronte però ci sarà una squadra altrettanto affamata e ancora con il dente avvelenato per la rimonta subita all'andata all'Olimpico, quella che è coincisa con una striscia di risultati utili consecutivi (ancora in corso) per i biancocelesti. Per l'occasione Gasperini (che non sarà in panchina in quanto squalificato) ritrova Ilicic, che rientra tra i convocati.

I tifosi caricano la Lazio: cori e bandiere prima della partenza

Atalanta-Lazio, diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Lazio è in programma alle ore 21.45 al Gewiss Stadium e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Canale 251. La diretta streaming della sfida, invece, sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez; Malinovskyi, D. Zapata. ALL.: Gritti (Gasperini squalificato).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi.

ARBITRO: Orsato di Schio