Diretta Inter-Sassuolo ore 19.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Con il Sassuolo per vincere e "fare il suo". Il ritardo in classifica c'è, ma l'Inter di Antonio Conte può ancora "dare fastidio" alle due davanti, come spiegato dal tecnico ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Chi sta davanti è padrone del proprio destino. E se continui a vincere tocca gli altri aumentare i giri per mantenere il tuo passo. Fino a questo momento Juve e Lazio hanno fatto meglio di noi, hanno più margine per commettere errori. Per noi invece ogni gara diventa quella della vita". Di fronte il Sassuolo allenato da De Zerbi, reduce dalla brutta sconfitta rimediata contro l'Atalanta. Per l'occasione gli emiliani non riescono a recuperare Toljan, escluso dalla lista dei convocati.

L'Inter ritrova Lautaro-Lukaku: riecco la coppia gol

Inter-Sassuolo, diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Sassuolo è in programma alle ore 19.30 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN e DAZN1.

Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G.Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

ARBITRO: Massa di Imperia.