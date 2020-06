Diretta Roma-Sampdoria ore 21.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo il lungo stop per l'emergenza Coronavirus, la Roma di Fonseca torna in campo e affronta alle 21.45, in uno stadio Olimpico deserto per via delle misure di contenimento della pandemia, la Sampdoria di Claudio Ranieri. I giallorossi, dopo un inizio di girone di ritorno non proprio esaltante (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), negli ultimi due match prima della sospensione erano riusciti a liquidare il Lecce (4-0) e il Cagliari (4-3). La formazione di Fonseca, che occupa il quinto posto in classifica tenterà ora la rincorsa all'Atalanta, sei lunghezze avanti e impegnata in serata nel match contro la Lazio. Stasera dall'altra parte del campo c'è la Sampdoria di Claudio Ranieri che, nel recupero della 25ª giornata, ha perso al Meazza contro l'Inter per 2-1. I blucerchiati sono in lotta per non retrocedere e cercano punti importanti per tirarsi fuori dal tunnel e rivedere la luce.

Dove vedere Roma-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Roma-Sampdoria è in programma stasera alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri

ARBITRO: Calvarese di Teramo.