Serie A: tutte le probabili formazioni della 28ª giornata

ROMA - Con l'anticipo di questa sera (ore 21.45) tra Juventus e Lecce all'Allianz Stadium si apre il 28esimo turno di Serie A. I bianconeri hanno l'opportunità di allungare momentaneamente a +7 sulla Lazio, che potrà rispondere solo domani, nel complicato impegno contro la Fiorentina all'Olimpico, in programma a 24 ore esatte di distanza. Quella dei bianconeri sarà l'unica partita di giornata, mentre domani, oltre ai biancocelesti, ci saranno anche Brescia-Genoa alle 17.15 e Cagliari-Torino alle 19.30. Si chiude poi con le sei partite della domenica, che vedono la Roma ospite a San Siro del Milan (17.15), il Napoli in casa contro la Spal alle 19.30, stesso orario in cui si giocano pure Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Verona e Udinese-Atalanta. Conclude questo turno il posticipo delle 21.45 tra il Parma e l'Inter al Tardini.

Ecco le probabili formazioni della 28ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI JUVE-LECCE (STASERA 21.45)

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Ramsey, Ronaldo, Higuain. INDISPONIBILI: Alex Sandro, Chiellini, De Sciglio, Demiral, Khedira. SQUALIFICATI: Danilo.

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Paz, Donati, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Babacar; Falco. ALL.: Liverani. A DISP.: Vera, Petriccione, Shakov, Rossettini, Monterisi, Saponara, Vigorito, Rispoli, Colella, Maselli, Chironi. INDISPONIBILI: Deiola, Dell'Orco, Farias, Majer, Lapadula. SQUALIFICATI: -.