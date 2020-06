Diretta Lazio-Fiorentina ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Per la Lazio è già tempo di reagire. Contro la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi avrà subito la possibilità di riscattare il bruciante ko con l'Atalanta di mercoledì sera. Al fianco dei biancocelesti non ci saranno i cori dei tifosi, ma c'è comunque il fattore campo, visto che tra le mura amiche Immobile e compagni non perdono da oltre un anno, dal ko subito sempre con l'Atalanta il 5 maggio 2019. La speranza resta quella di restare agganciati al treno Juve, adesso a +7 dopo il 4-0 al Lecce.

Segui Lazio-Fiorentina in diretta sul nostro sito

Dove vederla in tv e in streaming

Lazio-Fiorentina è in programma stasera alle 21.45 all’Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn e Dazn1 su Sky

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Radu, Armini, Lukaku, Marusic, Falbo, D. Anderson, A. Anderson

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Cutrone. All. Iachini (squalificato, in panchina Carillo)

A disposizione: Terracciano, Venuti, Terzi, Dalbert, Dalle Mura, Badelj, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Vlahovic, Brancolini

Arbitro: Fabbri di Ravenna