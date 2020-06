Serie A, tutte le probabili formazioni della 28ª giornata

ROMA - Il successo di ieri della Juve sul Lecce (4-0) ha aperto la 28ª giornata di Serie A. Per una notte i bianconeri volano a +7 dalla Lazio seconda che stasera, dopo il ko in rimonta subito a Bergamo contro l'Atalanta, è chiamata a rispondere presente nella sfida dell'Olimpico contro la Fiorentina. Oggi sarà anche la volta della sfida salvezza tra Brescia e Genoa in programma alle 17.15, mentre alle 19.30 il Cagliari, reduce dal successo nel finale contro la Spal, ospita il Torino di Moreno Longo. Chiuderanno il turno le sei partite di domani. La Roma, vittoriosa in rimonta contro la Sampdoria grazie a una splendida doppietta di Dzeko, farà visita al Milan al Meazza (17.15), mentre il Napoli sarà impegnato in casa contro la Spal alle 19.30. Stesso orario in cui si giocheranno pure Sampdoria-Bologna, Sassuolo-Hellas Verona e Udinese-Atalanta. A chiudere la 28ª giornata la sfida del Tardini tra Parma e Inter, con i ducali reduci dallo spumeggiante 4-1 in casa del Genoa marchiato Cornelius, autore di una tripletta, e i nerazzurri incappati nel pari interno contro il Sassuolo (3-3) e al momento a dieci punti di distanza dalla Juve capolista.

Ecco le probabili formazioni della 28ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-GENOA (OGGI 17.15)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Samprini; Dessena, Tonali, Bjarnason; Zhmral; Torregrossa, Alfr. Donnarumma. ALL.: Lopez. A DISP.: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Romulo, Viviani, Skrabb, Spalek, Ayé. INDISPONIBILI: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana, Balotelli, Ndoj. SQUALIFICATI: -.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Iago Falque. ALL.: Nicola. A DISP.: Marchetti, C. Zapata, Goldaniga, Jagiello, Ghiglione, Eriksson, Lerager, Cassata, Destro, Favilli, Pinamonti, Sanabria. INDISPONIBILI: Criscito, Radovanovic. SQUALIFICATI: -.