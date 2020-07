Diretta Inter-Brescia ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Dopo i successi di ieri di Lazio e Juve, rispettivamente contro Torino e Genoa, l'Inter di Antonio Conte è chiamata a rispondere presente nella sfida di oggi alle 19.30 al Meazza contro il Brescia, per rimanere nella scia delle prime due classe. I nerazzurri sono reduci dal successo in rimonta contro il Parma, arrivato nei minuti finali grazie ai gol di due difensori: De Vrij e Bastoni. Di fronte ci sarà la squadra di Diego Lopez, fanalino di coda del nostro campionato, che nell'ultimo turno, dopo aver conquistato il doppio vantaggio nello scontro diretto contro il Genoa, si è fatta riacciuffare, raccogliendo solo un punto.

SEGUI INTER-BRESCIA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Hakimi è dell'Inter: la giornata a Milano tra visite e firma

Dove vederla in tv

Inter-Brescia è in programma alle ore 19.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn1 (Sky Canale 209).

Inter-Brescia: le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Barella, Young; Borja Valero; Sanchez, L. Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Ranocchia, Godin, Pirola, Biraghi, Candreva, Asamoah, Agoumé, Brozovic, Eriksen, R. Lukaku, Esposito.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Romulo, Tonali, Dessena; Skrabb; Torregrossa, A.Donnarumma. ALL.: Lopez.

A DISP.: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Ghezzi, Bjarnason, Viviani, Zmrhal, Spalek, Ayé.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.