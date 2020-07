Serie A, gli arbitri: Lazio-Milan a Calvarese. Maresca dirige Juve-Torino

ROMA - L'Aia (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per gli anticipi della 30ª giornata di Serie A in programma domani. Si parte subito forte con Juve-Torino alle 17.15. Il derby della Mole è stato affidato a Calvarese, con Irrati che sarà al Var. Alle 19.30 in campo Sassuolo e Lecce. Il fischietto del big match dell'Olimpico tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli sarà invece Maresca.

Le designazioni complete

Juve-Torino (ore 17.13)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Paganessi-Mondin

IV: Valeri

VAR: Irrati

AVAR: Lo Cicero

Sassuolo-Lecce (ore 19.30)

Arbitro: Massa

Assistenti: Valeriani-Bresmes

IV: Rapuano

VAR: Chiffi

AVAR: Schenone

Lazio-Milan (ore 21.45)

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Peretti-Bindoni

IV: Giua

VAR: Rocchi

AVAR: Carbone