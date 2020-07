Diretta Lazio-Milan ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - Senza Immobile e Caicedo, né i baby Adekanye e Raul Moro, la Lazio si trova di fronte all'Olimpico il Milan dell'ex Stefano Pioli. Simone Inzaghi dovrà sfidare il vecchio amico senza una sola punta di ruolo, adattando Correa nel ruolo di falso nueve e facendolo supportare da Luis Alberto, che dovrà tornare all'antico nel ruolo di trequartista. Per quanto riguarda i rossoneri, invece, la novità riguarda Ibrahimovic.

Lazio in emergenza tra infortuni e squalificati: ecco i problemi di Inzaghi

Dove vederla in tv

Lazio-Milan è in programma alle ore 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn e Dazn1 (canale 209 di Sky).

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Bastos, Armini, J. Lukaku, Cataldi, Falbo, D. Anderson, A. Anderson.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Saelemaekers, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Paquetá; Leao, Maldini, Rebic.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.