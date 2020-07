Diretta Juve-Torino ore 17.15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Quello in programma oggi alle ore 17.15 all'Allianz Stadium sarà il derby della Mole numero 200. Sarà un Juve-Torino dal sapore particolare, con le due squadre che per la prima volta si affrontano a porte chiuse, senza il sostegno dei propri tifosi. I bianconeri di Maurizio Sarri, che guidano la classifica a +4 sulla Lazio seconda, sembrano aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori e dalla ripresa del campionato hanno collezionato tre successi, mettendo a segno nove reti e subendone solo una (quella di Pinamonti nell'ultimo turno). DI fronte ci sarà la formazione di Moreno Longo, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e che, dopo il pareggio nel recupero contro il Parma e il successo firmato Belotti contro l'Udinese, è incappata in due ko consecutivi contro Cagliari e Lazio. Per il Toro solo una vittoria nei derby negli ultimi 25 anni. Era il 26 aprile 2015 e dopo il momentaneo vantaggio bianconero firmato Pirlo, Darmian e Quagliarella riuscirono a riportare il derby della Mole in casa granata.

Dove vederla in tv e in streaming

Juve-Torino è in programma alle ore 17.15 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Juve-Torino: le formazioni ufficiali

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. ALL.: Sarri.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. A disposizione: Ujkani, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Nkoulou, Adopo, Rincon. ALL.: Longo.

ARBITRO: Maresca di Napoli.