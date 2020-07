Serie A, cinque squalificati dal giudice sportivo. Out Dybala e De Ligt

MILANO - Sono in tutto cinque i giocatori fermati dal giudice sportivo a seguito delle gare di Serie A disputate ieri (Juventus-Torino, Lazio-Milan e Sassuolo-Lecce), tutti per una giornata. Nelle tre partite di ieri non ci sono stati cartellini rossi: le squalifiche infatti riguardando giocatori in diffida che hanno rimediato il giallo che ha fatto scattare la sanzione. Si tratta di Matthijs De Ligt e Paulo Dybala della Juventus, che salteranno quindi la sfida di martedì in casa del Milan. Una giornata anche a Filip Djuricic del Sassuolo (che salterà la gara col Bologna), Armando Izzo del Torino (out contro il Brescia) e Panagiotis Tachtsidis del Lecce (salta la Lazio).

