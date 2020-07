Diretta Milan-Juve ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Tre partite in stagione, una vittoria tirata e due pareggi: ecco i motivi per i quali Maurizio Sarri trova diverse insidie nella trasferta di Milano contro i rossoneri di Stefano Pioli. "Sarà una gara difficile, ci hanno sempre creato difficoltà e sono in grande condizione fisica e mentale e affrontarli adesso è molto complicato". Ci sono da difendere i sette punti di vantaggio sulla Lazio, il picco massimo raggiunto nella giornata di sabato tra il successo bianconero nel derby della Mole contro il Torino e l'incredibile caduta biancoceleste in casa contro il Milan per 0-3: "Ma il distacco non deve rilassarci, anche perché risultati inaspettati possono venir fuori in qualsiasi momento - continua Sarri alla vigilia - e ho già avvisato i ragazzi che sarà un mese complicato: pensiamo solo ai rossoneri, non guardiamo alle prossime partite”. Juve senza gli squalificati Dybala e De Ligt, Milan senza l’infortunato Castillejo. La partita live su www.corrieredellosport.it dalle 21.45.

Segui Milan-Juve in diretta sul nostro sito

Dove vederla in tv e in streaming

Milan-Juve è in programma alle ore 21.45 a San Siro: la partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn1 (Sky Canale 209)

Le formazioni ufficiali di Milan-Juve

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Rebi?; Ibrahimovi?. A disp.: Begovi?, Donnarumma A.; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Bonaventura, Çalhano?lu, Kruni?; Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli

Juventus (4-3-3): Szcz?sny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjani?, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio; Alex Sandro, Chiellini, Coccolo; Matuidi, Muratore, Ramsey; Douglas Costa, Olivieri, Vrioni. All.: Sarri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Var: Giacomelli