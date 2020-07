Diretta Genoa-Napoli ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

GENOVA - Il Napoli di Rino Gattuso, dopo il successo nel match del San Paolo contro la Roma, sfida il Genoa alle 19.30 allo stadio Luigi Ferraris. Gli azzurri nelle ultime sette uscite di campionato hanno collezionato sei vittorie e una sola sconfitta, quella del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Insigne e compagni si ritroveranno di fronte un avversario che, dopo il successo del Meazza contro il Milan prima dello stop per l'emergenza Coronavirus, non è più riuscito a trovare i tre punti. Nell'ultimo match il grifone, dopo esser passato in svantaggio di due gol, è riuscito a uscire con un punto dalla Dacia Arena di Udine grazie ai gol di Pandev e Pinamonti che, nel finale, prima si è fatto ipnotizzare da Musso dal dischetto, ma sulla ribattuta ha messo dentro. La vittoria di ieri del Lecce sulla Lazio (2-1) ha permesso alla squadra di Liverani di scavalcare la formazione di Davide Nicola, ora terzultima in classifica.

Genoa-Napoli: come vederla in tv e in streaming

Genoa-Napoli è in programma alle ore 19.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà disponibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. ALL.: Nicola.

A DISP.: Marchetti, C.Zapata, Criscito, Ghiglione, Jagiello, Lerager, Eriksson, Sturaro, Favilli, Iago Falque, Destro, Pandev.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Karnezis, Luperto, Di Lorenzo, Ghoulam, Elmas, Callejon, Lozano, Younes, Milik.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.