Le pagelle di Genoa-Napoli: i migliori e i peggiori

ROMA - Il Napoli vince contro il Genoa e lo fa dominando la partita dall'inizio alla fine. Grande prestazione di Elmas e Insigne. Deludono invece Milik e Maksimovic. Ecco i top e i flop della sfida.

I migliori della partita

Perin 7

La serata si mette male e ci deve pensare lui, su Elmas che gli si presenta davanti o come gli pare, e poi anche su Mertens. E lui risponde, prodigiosamente, persino a Mario Rui che arriva da lontano. Fa l’impossibile e non basta.

Fabian Ruiz 7

Sta nel centro di una partita che sente e che vive, a testa alta, perché non sa proprio abbassarla. Viene meno nella rifinitura ma poi, lectio magistralis, spedisce Lozano sulla luna.

Elmas 7

Un quarto d’ora, ne sfiora due e ne segna uno che il Var gli annulla. Per un tempo, sembra sceso da Marte, viaggia su altre dimensioni, e si vede che un giorno, mica poi così lontano, può diventare un gigante. Poi si sgonfia

Gattuso (all.) 7

Ci sono momenti di (grande) bellezza assoluta, con movimenti che conquistano. C’è palleggio, personalità e un’altra vittoria ancora, per farsene un’abitudine

Insigne 6,5

Meno offensivo, più riflessivo: è il modello naif, va dove lo trascinano le situazioni del campo, e per umiltà anche in difesa, a chiudere da maratoneta. Sul gol, suggerisce da falso nueve.

Napoli, Lozano spacca le partite: entra e segna nel 2-1 al Genoa

I peggiori della partita

Biraschi 5

Dà una mano per ingabbiare Insigne e gli viene meno la corsa per ripartire. Ma forse è una scelta di Nicola, starsene un po’ sotto coperta. E lui asseconda. Lascia il destro a Mertens e non si fa.

Nicola (all.) 5

Per salvarsi serve altro, almeno giocarsela, senza buttare via un tempo. E invece gli restano poche cose e forse qualche domanda se la porrà: perché di nuovo così, impalpabili, per tanto tempo

Milik (19’ st) 5,5

Mezz’ora complicata, di sofferenza, ma anche statica assai.

Maksimovic 5,5

Sta talmente bene, che si concede inaspettate confidenza nel palleggio: lui e Manolas ne fanno una a testa nel primo tempo. Ma nella ripresa, Goldaniga lo sovrasta e quella macchia rimane.

Barreca 5

Invisibile, su una fascia che non gli appartiene, stritolato dalla catena più intraprendente del Napoli che fa anche di lui ciò che vuole. E comunque le responsabilità sue sono relative.