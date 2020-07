Le pagelle di Roma-Parma: i migliori e i peggiori

ROMA - La Roma supera in rimonta il Parma e si rialza dopo tre sconfitte di fila. Grande prestazione di Mkhitaryan, di gran lunga il migliore in campo. Male Dzeko. Ecco i migliori e i peggiori della partita dell'Olimpico.

I migliori della partita

Mkhitaryan 7,5

Marpione. Si nasconde per mezz’ora nel torpore, come per confondere l’avversario, ma quando intuisce la traiettoria giusta frulla Sepe con un destro potente. Fanno 8 gol in campionato. E non è tutto. Un ribaltamento di fronte con preciso passaggio centrale crea le premesse per una vittoria fondamenta le. Ammonito, salterà il Brescia per squalifica.

Veretout 7

Lo trovi dappertutto. Si conferma un elemento tattico e atletico insostituibile per Fonseca al quale risolve un problema serio: il destro (bellissimo) del 2-1 dà la scossa alla Roma.

Cornelius 6,5

Poderoso e scaltro. Ha un merito enorme, procurarsi il rigore. E nel resto del tempo offre una soluzione ai compagni per rifiatare. La sostituzione durante l’intervallo non era certamente punitiva.

Kucka 6,5

Chirurgico sul rigore che apre le danze: è il terzo gol che segna dopo la ripresa del campionato, a lui evidentemente lo stop ha giovato. Curiosità: è la quarta rete alla Roma con la terza squadra diversa. Nel finale del primo tempo sbaglia però il raddoppio, poco prima dell’1-1. Nella ripresa passa a fare il finto centravanti e per poco non si prende anche il secondo rigore.

Pellegrini 6

Tenta di spolverare l’ansia con un rasoterra che inciampa nel palo. In generale la sua continuità di rendimento è differente rispetto alle precedenti partite: entra anche nell’1-1 con il velo che libera Mkhitaryan al tiro. Ma forse non è ancora al top perché dopo l’intervallo si vede poco.

La Roma torna a sorridere contro il Parma tra brividi e Var

I peggiori della partita

Cristante 5

Da regista difensivo combina subito il danno grosso: perde il tempo su Cornelius fino al calcio di rigore. Beffa ulteriore è il cartellino giallo che gli costerà la squalifica. Peccato perché il dopo non è male.

Villar (37’ st) 5

Il confine labile tra gioia e delusione è in due tiri facili facili: purtroppo prende Sepe invece della rete.

Dzeko 5

Opaco. Non azzanna mai l’area di rigore.

Gervinho 5

Si cala con garbo nel ruolo di ex non invitato al banchetto. Segna solo in fuorigioco, festeggiando ignaro dell’annullamento già deciso.

Kulusevski 4,5

Periodaccio. Deve tornare velocemente con la testa a Parma per pensare di conquistare la Juventus. E’ il peggiore in campo.