Diretta Inter-Torino ore 21.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Con Inter-Torino si conclude la 32esima giornata di Serie A, una sfida che può consentire ai nerazzurri di Antonio Conte di agganciare la Lazio al secondo posto in classifica: "Per me - ha detto il tecnico pugliese - la strada giusta è quella del gioco a ritmi alti, del pressing e del portare tanti uomini in fase offensiva. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di limitare gli errori". Di fronte ci sarà la squadra granata guidata da Moreno Longo, alla ricerca di punti salvezza per tenere a distanza il Lecce terzultimo: "Andiamo a San Siro ad affrontare una grandissima squadra, con grandissimi giocatori e con l'organizzazione data da un grande allenatore. Di conseguenza andreamo a confrontarci con una big e vogliamo cercare di fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro".

Dove vederla in tv e in streaming

Inter-Torino è in programma alle ore 21.45 allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sull'applicazione SkyGo.

Inter-Torino, le formazioni ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, L. Martinez. ALL.: Conte.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi; Belotti. ALL.: Longo

ARBITRO: Massa di Imperia. Guardalinee: Di Iorio, Bottegoni. Quarto uomo: Minelli. Var: Nasca. Avar: Alassio.