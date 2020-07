Serie A, tutte le probabili formazioni della 33ª giornata

ROMA - La Serie A torna subito in campo con l'anticipo della 33ª giornata: ad aprire il turno sarà l'Atalanta, impegnata alle 21.45 nel derby contro il Brescia. Mercoledì, alle ore 19.30, scenderanno in campo sei squadre: Bologna-Napoli, Milan-Parma e Sampdoria-Cagliari. Alle ore 21.45 la Juventus dovrà vedersela in trasferta sul campo del Sassuolo, che nell'ultimo turno ha sconfitto la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà fuori casa l'Udinese, mentre la Roma ospita all'Olimpico l'Hellas Verona. Allo stesso orario, giocheranno anche Lecce-Fiorentina. La 33ª giornata di Serie A si chiuderà giovedì con i due posticipi: alle ore 19.30 Torino-Genoa e alle 21.45 Spal-Inter.

Tutte le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BRESCIA (OGGI ORE 21.45)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Malinovski, Castagne; Pasalic; Ilicic, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, F.Rossi, Czyborra, Djimsiti, Gosens, Bellanova, Sutolo, Taméze, Gomez, Freuler, Zapata, Colley. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: -.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Canchellor, Semprini; Spalek, Bjarnason, Tonali, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma. ALL.: Lopez. A DISP.: Andrenacci, Gastaldello, Martella, Mangraviti, Papetti, Viviani, Skrabb, Zmrhal, Ndoj, Ghezzi, Ayé. INDISPONIBILI: Alfonso, Cistana, Bisoli. SQUALIFICATI: -.