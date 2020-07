Diretta Udinese-Lazio ore 21.45: dove vederla in tv e probabili formazioni

UDINE - Dopo tre sconfitte consecutive, la Lazio di Simone Inzaghi vuole provare a rialzare la testa nonostante la rosa cortissima: "Abbiamo fatto un allenamento discreto - ha detto il tecnico alla vigilia - dobbiamo valutare alcune situazioni, molti hanno giocato tanto, ma ho visto il gruppo compatto. Secondo me giocheremo una buona partita". Non sarà semplice. Allo Stadio Friuli di fronte ci sarà l'Udinese di Gotti, in cerca di riscatto (e punti importanti per la salvezza) a seguito del ko casalingo con la Sampdoria nell'ultimo turno.

SEGUI LA DIRETTA DI UDINESE-LAZIO SUL NOSTRO SITO

Lazio, i nomi in uscita: Tare a lavoro per fare cassa

Diretta tv e streaming di Udinese-Lazio

La partita tra Udinese e Lazio è in programma alle ore 21.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253 e Sky Sport 484. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti.

A DISP.: Nicolas, Perisan, Samir, Ekong, Mazzolo, Ter Avest, Ballarini, Jajalo, Palumbo, Zeegelaar, Nestorovski, Teodorczyk.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile. Caicedo. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Jorge Silva, Bastos, Vavro, Armini, D. Anderson, Cataldi, Falbo, J.Lukaku, A.Anderson, Adekanye.

ARBITRO: Abisso di Palermo.