Diretta Spal-Inter ore 21.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

FERRARA - Dopo il pareggio di ieri della Juve contro il Sassuolo (3-3), l'Inter di Antonio Conte va a caccia di punti per accorciare le distanze dalla capolista e alle 21.45, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, affronta la Spal, fanalino di coda del nostro campionato. I nerazzurri sono reduci dal 3-1 in rimonta contro il Torino e vincendo stasera scavalcherebbero Lazio e Atalanta portando a sei i punti di distanza dalla squadra di Maurizio Sarri a cinque giornate dalla fine. Antonio Conte, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato l'importanza dell'approccio alla partita. Approccio che non è stato dei migliori nelle ultime due uscite (Hellas Verona e Torino), quando i nerazzurri hanno chiuso i primi 45 minuti sotto di un gol. Di fronte stasera ci sarà la Spal di Gigi Di Biagio, reduce da tre ko consecutivi e ultima in classifica con soli 19 punti, ben 11 in meno del Genoa quartultimo.

SEGUI SPAL-INTER IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Handanovic, che papera: i social non perdonano

Spal-Inter: come vederla in tv e in streaming

Spal-Inter è in programma alle ore 21.45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1 (Sky canale 209).

Le formazioni ufficiali di Spal-Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna. ALL.: Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, L.Martinez. ALL.: Conte.

ARBITRO: Giua di Olbia.