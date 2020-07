Serie A, tutte le probabili formazioni della 34ª giornata

ROMA - A cinque giornate dalla fine del campionato, la Juve conduce a +6 sull'Inter seconda (+7 considerando gli scontri diretti a favore). Con la 34ª giornata di Serie A si entra nel vivo del rush finale per la conquista del tricolore. I bianconeri di Maurizio Sarri, infatti, nel posticipo del lunedì sfideranno la Lazio. Entrambe le squadre non stanno vivendo un periodo di forma esaltante. I biancocelesti di Simone Inzaghi non vincono da quattro turni e dopo aver incassato tre ko consecutivi sono tornati a conquistare punti contro l'Udinese alla Dacia Arena. La Juve, invece, non vince da tre turni e dopo il ko in rimonta contro il Milan ha pareggiato le ultime due contro Atalanta (2-2) e Sassuolo (3-3). Ad aprire la 34ª giornata, però, sarà l'Atalanta di Gasperini, una delle squadre più in forma del momento che, domani, alle 17.15, fa visita all'Hellas Verona. Alle 19.30 Cagliari-Sassuolo, mentre in serata il Milan, reduce dal 3-1 in rimonta contro il Parma, ospita il Bologna. Proprio i ducali apriranno il programma domenica nella sfida delle 17.15 contro uno Sampdoria che, grazie alle due vittorie consecutive, si è allontanata dalla zona retrocessione. Quattro le gare in programma alle 19.30: Fiorentina-Torino, Napoli-Udinese, e le sfida salvezza Brescia-Spal e Genoa-Lecce. In serata l'Inter di Antonio Conte, seconda in classifica, fa visita alla Roma.

Tutte le probabili formazioni della 34ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI HELLAS VERONA-ATALANTA (DOMANI ORE 17.15)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: Radunovic, A.Berardi, Badu, Dimarco, Lovato, Eysseric, Borini, Verre, Lucas, Stepinski, Salcedo. INDISPONIBILI: Bocchetti, Dawidowicz, Kumbulla, Adjapong, Danzi, Pazzini. SQUALIFICATI: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, Rossi F., Caldara, Sutalo, Czyborra, Castagne, Bellanova, Taméze, Ilicic, Malinovskyi, Colley, D.Zapata. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: -.