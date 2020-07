Diretta Cagliari-Sassuolo ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

CAGLIARI - Il Cagliari ospita il Sassuolo alla Sardegna Arena. La squadra di Walter Zenga non deve più preoccuparsi della zona retrocessione, ma comunque l'allenatore vuole portare i suoi uomini il più in alto possibile per essere confermato in vista della prossima stagione. Dopo la pesante sconfitta a Genova contro la Sampdoria, gli isolani affrontano in casa una delle squadre più in forma del campionato: gli emiliani di De Zerbi. L'ordine di Zenga è uno solo: "Dobbiamo trovare gol e vittorie. Solo così cambierà tutto".

Cagliari-Sassuolo: come vederla in tv e in streaming

Cagliari-Sassuolo è in programma alle ore 19.30 alla Sardegna Arena di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, Joao Pedro. All.: Zenga.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga. All.: De Zerbi.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.