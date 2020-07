Milan-Bologna 5-1: Pioli non si ferma e punta la Roma, Ibra si arrabbia

MILANO - Vince e convince. Il Milan post lockdown continua la sua corsa verso l'Europa, travolge il Bologna 5-1 (con le reti di Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria) e si riavvicina al quinto posto della Roma. Per la squadra di Pioli (6 vittorie e 2 pareggi dalla ripresa del campionato), una prestazione brillante sia sul piano fisico che del gioco, con Ibrahimovic (nonostante il nervosismo finale) e Theo Hernandez giocatori chiave e trascinatori.

Saelemaekers, primo gol in Italia

Pioli si affida in avvio alla coppia Kessie-Bennacer in mezzo al campo, mentre Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic si muovono dietro a Ibrahimovic. Dall'altra parte, Mihajlovic risponde con 4-2-3-1 molto simile: alle spalle di Santander, il trio formato da Orsolini, Soriano e Sansone. Il pressing rossonero, però, è molto più incisivo e nella prima mezzora i rossoblù vengono travolti. Theo Hernandez è immarcabile e dalla sinistra arrivano tutte le occasioni migliori. Al 7' proprio il francese impegna Skorupski in un difficile intervento. Passano 3' e su cross dell'ex Real Madrid, Saelemaekers di sinistro segna il suo primo gol italiano.

Rebic show, Ibrahimovic nervoso

Il Milan non si ferma e si accende anche Calhanoglu. Al 14' la sua conclusione al volo è respinta da Skorupski. Passano 10' e il portiere rossoblù regala al turco la palla del 2-0. Il Bologna accenna una timida reazione, la squadra di Pioli comanda il gioco e al 36' colpisce anche il palo con Kessie. I rossoneri sono in pieno controllo, ma proprio nel finale di tempo, al primo tiro in porta, il Bologna riduce lo svantaggio con un gran tiro di Tomiyasu dal limite dell'area che sorprende Donnarumma. Il Milan assorbe bene il colpo e in avvio di secondo tempo dilaga. Al 4' perfetto l'inserimento centrale di Bennacer che supera Skorupski. Il Bologna non ha più la forza di rialzarsi e al 12' subisce il quarto gol con una bella girata in area di Rebic. Sul 4-1 il tecnico rossonero rivoluziona la squadra e Ibrahimovic non prende bene il cambio con Leao. Nel finale c'è anche tempo per la rete di Calabria. Pioli applaude soddisfatto e mette la Roma nel mirino.

