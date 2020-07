ROMA - La CAN di Serie A ha reso note le designazioni per le prime due gare della 35ª giornata di campionato in programma domani, martedì 21 luglio: alle 19.30 Atalanta-Bologna (La Penna) e alle 21.45 Sassuolo-Milan (Pairetto).

Le designazioni complete

ATALANTA – BOLOGNA Martedì 21/07 h. 19.30

LA PENNA

CALIARI – GORI

IV: MAGGIONI

VAR: CALVARESE

AVAR: BINDONI



SASSUOLO – MILAN Martedì 21/07 h. 21.45

PAIRETTO

TOLFO – BACCINI

IV: FABBRI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI