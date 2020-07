Diretta Sassuolo-Milan ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium alle 21.45 si sfidano due delle squadre più in forma del campionato: Sassuolo e Milan. Entrambe le compagini sono imbattute da quando il campionato è ripreso dopo il lockdown. I neroverdi hanno infatti collezionato ben cinque vittorie e quattro pareggi nelle ultime nove giornate, fermando avversarie di livello come Inter e Juve (entrambe le gare sono terminate 3-3) e battendo la Lazio all'Olimpico in rimonta. Anche i rossoneri hanno tratto grandi benefici dallo stop del campionato e la squadra di Pioli sembra lontana parente di quella della prima fase della stagione. Ibrahimovic e compagni hanno acquisito sicurezza e sono riusciti a trovare continuità nei risultati. Solo Spal e Napoli sono riuscite a fermare il treno rossonero nel postlockdown. Poi sono arrivate sei vittorie, tra cui Roma, Lazio e Juve.

Sassuolo-Milan: come vederla in tv e in streaming

Sassuolo-Milan è in programma alle 21.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; D.Berardi, J.Traore, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

A DISP.: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Magnani, Ghion, Locatelli, Haraslin, Djuricic, Raspadori, Manzari.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Conti, Laxalt, Gabbia, Krunic, Biglia, Brescianini, Colombo, Bonaventura, Paquetà, Leao, Maldini.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.