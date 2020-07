Serie A, tutte le probabili formazioni della 35ª giornata

ROMA - Nemmeno il tempo di archiviare la 34ª giornata, chiusa con la vittoria della Juve contro la Lazio, che già si torna in campo. Alle 19.30 l'Atalanta di Gasperini ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic reduce dalla sconfitta per 5-1 contro il Milan. Proprio i rossoneri alle 21.45 saranno chiamati a rispondere presente contro il Sassuolo. Entrambe le squadre sono ancora imbattute dalla ripresa del campionato e si giocano un piazzamento nelle coppe europee. Il programma della 35ª giornata prosegue poi con le gare di domani. Alle 19.30 il Napoli, reduce dal successo nel finale contro l'Udinese grazie al primo sigillo di Politano con la maglia azzurra, fa visita al Parma. Cinque i match in programma alle 21.45: Inter-Fiorentina, lo scontro salvezza tra Lecce e Brescia, il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa, Spal-Roma e Torino Hellas Verona. Chiudono il programma i posticipi di giovedì tra Udinese-Juve (19.30) e Lazio-Cagliari (21.45).

Tutte le probabili formazioni della 35ª giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BOLOGNA (OGGI ORE 19.30)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini.A DISP.: Sportiello, F.Rossi, Palomino, Toloi, Czyborra, Bellanova, Taméze, Da Riva, De Roon, Colley, Piccoli, D.Zapata. INDISPONIBILI: Ilicic. SQUALIFICATI: Hateboer.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic. A DISP.: Da Costa, Sarr, Corbo, Bonini, Mbaye, Poli, Baldursson, Dominguez, Orsolini, Santander, Sansone, Juwara, Cangiano. INDISPONIBILI: Bani, Schouten. SQUALIFICATI: Dijks.