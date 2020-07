MILANO - A seguito di Juventus-Lazio, gara della quindicesima di ritorno, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Leonardo Bonucci, della Juventus: l'ammonizione rimediata nel corso della gara con i biancocelesti ha fatto scattare la sanzione per il difensore, sceso in campo da diffidato. Salterà quindi il prossimo match dei bianconeri, contro l'Udinese. Per la Juve inoltre entra in diffida Alex Sandro.

