Spal-Roma 1-6, il tabellino

FERRARA - Tutto facile per la Roma, che affonda una Spal già retrocessa e priva di qualsiasi stimolo: in vantaggio con Kalinic, gli uomini di Fonseca subiscono il pareggio di Cerri per poi dilagare con le reti di Carles Perez, Kolarov, Bruno Peres, autore addirittura di una doppietta, e Zaniolo.

SPAL-ROMA 1-6: NUMERI E STATISTICHE

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Felipe, Vicari, Sala (7' pt Reca); Murgia, Valdifiori (36' st Cuellar), Dabo; Strefezza (37' st Tunjov), Cerri (13' st Petagna), D’Alessandro (14' st Di Francesco). A disposizione: Thiam, Meneghetti, Salamon, Bonifazi, Cionek, Fares, Missiroli, Horvàth. Allenatore: Di Biagio.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini (10' st Cetin), Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara (11' st Villar), Spinazzola (1' st Zappacosta); Pellegrini (11' st Zaniolo), Perez (33' st Kluivert); Kalinic. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Veretout, Perotti, Pastore, Dzeko, Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 12' pt Kalinic (R), 24' pt Cerri (S), 38' pt Perez (R), 2' st Kolarov (R), 7' st, 30' st Bruno Peres, 45' st Zaniolo (R)

NOTE: Espulso Bonifazi (S) al 44' st per proteste dalla panchina. Ammoniti: Strefezza (S). Recupero: 3' pt e 0' st