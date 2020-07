Diretta Udinese-Juve ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

UDINE - La Juve alle 19.30 alla Dacia Arena contro l'Udinese si gioca il primo match ball per la conquista del nono scudetto consecutivo. I bianconeri, infatti, approfittando del pari di ieri dell'Inter contro la Fiorentina (0-0), vincendo sarebbero aritmeticamente campioni d'Italia. Una partita speciale per la Vecchia Signora che, proprio contro i friulani, vinse uno degli scudetti più incredibili del nostro campionato, quello del 5 maggio 2002. Partita speciale anche per Cristiano Ronaldo che, con la sua doppietta contro la Lazio, ha riportato i tre punti in casa bianconera dopo tre partite all'asciutto di vittorie (Milan, Atalanta e Sassuolo). Il portoghese, infatti, segnando stasera raggiungerebbe Gerd Müller al quinto posto della classifica dei bomber più prolifici di sempre con 735 reti. Dall'altro lato del campo ci sarà un'Udinese alla disperata ricerca di punti in ottica salvezza. I successi di ieri di Genoa e Lecce costringono la squadra di Gotti a giocare con il coltello tra i denti. I punti che dividono al momento i salentini terzultimi in classifica e i friulani, sono solo quattro.

SEGUI UDINESE-JUVE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Juve a un passo dal 9° Scudetto di fila: show social di Ronaldo e Dybala

Dove vederla in tv e in streaming

Udinese-Juve è in programma alle 19.30 alla Dacia Arena di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Udinese-Juve: le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. ALL.: Gotti.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.