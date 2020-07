Scarpa d'Oro, Immobile stacca Cristiano Ronaldo e punta Lewandowski

ROMA - Ciro Immobile stacca Cristiano Ronaldo nella classifica di marcatori in Serie A e punta Lewandowski in quella per la Scarpa d'Oro. Con il gol realizzato nella vittoria per 2-1 contro il Cagliari, l'attaccante della Lazio raggiunge quota 31 reti in campionato. La classifica che incorona ogni anno il miglior bomber d’Europa viene calcolata moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso e, al momento, è guidata dal centravanti polacco del Bayern Monaco. La Bundesliga è terminata e Lewandowski ha messo a segno 34 gol ed è fermo a 68 punti, Immobile ha ancora tre partite a disposizione ed è a quota 62, due lunghezze sopra il fenomeno della Juventus.

Lazio, quarto posto assicurato