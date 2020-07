Napoli-Sassuolo 2-0, il tabellino

NAPOLI - Il Napoli sconfigge 2-0 il Sassuolo grazie al primo gol in Serie A di Hysaj e alla rete della sicurezza di Allan, arrivata in pieno recupero. Gli emiliani si vedono annullare per fuorigioco ben quattro gol tra prima e seconda frazione (due di Djuricic, uno di Caputo e uno di Berardi).

NAPOLI-SASSUOLO 2-0: NUMERI E STATISTICHE

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (15' st Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Zielinski (34' st Elmas), Lobotka, Ruiz (35' st Allan); Callejon (23' st Politano), Milik (22' st Mertens), Insigne. A disposizione: Meret, Malcuit, Demme, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Müldür (1' st Toljan), Ferrari, Marlon, Rogerio (43' st Manzari); Traoré (28' st Raspadori), Magnanelli, Locatelli (39' st Kyriakopoulos); Djuricic (38' st Haraslin); Berardi, Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Magnani, Piccinini, Ghion, Mercati. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: 8' pt Hysaj, 49' st Allan

NOTE: Annullati per fuorigioco due gol di Djuricic (S) al 32' pt e al 37' pt, un gol di Caputo (S) al 4' st e un gol di Berardi (S) al 16' st. Ammoniti: Mertens (N); Berardi, Djuricic (S). Recupero: 3' pt e 6' st