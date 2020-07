Diretta Verona-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Conquistato il quarto posto in classifica grazie al successo interno contro il Cagliari (2-1), la Lazio di Simone Inzaghi alle 19.30 allo stadio Bentegodi affronta il Verona e va a caccia di un record. La formazione biancoceleste, infatti, non ha mai conquistato più di 72 punti (gli stessi che la compagine di Sven-Göran Eriksson totalizzò nella stagione dello scudetto 1999-00). Entrambe le squadre non stanno vivendo il loro miglior periodo della stagione e hanno totalizzato solo una vittoria nel mese di luglio, solo Spal e Cagliari hanno fatto peggio (zero vittorie). Dopo la squadra di Juric, la Lazio affronterà Brescia e Napoli per concludere una stagione che l'ha vista a lungo protagonista e vera antagonista della Juve per il titolo finale.

Verona-Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Verona-Lazio è in programma alle 19.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Verona-Lazio

VERONA (3-4-2-1): SIlvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo. ALL.: Juric.

A DISP.: Berardi, Radunovic, Dimarco, Lovato, Badu, Verre, Lucas, Eysseric, Zaccagni, Stepinski, Di Carmine.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, J.Lukaku, Cataldi, D.Anderson, A.Anderson, Falbo, Adekanye, Caicedo.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.