ROMA - Rese note dalla CAN le designazioni per le prime due gare della 37ª giornata di Serie A, penultima di campionato, in programma domani, martedì 28 luglio. Alle 19.30 Parma-Atalanta (Pairetto) e alle 21.45 Inter-Napoli (Valeri).

Juve, da Ronaldo a Dybala: grande festa sui social per lo scudetto

Le designazioni complete

PARMA – ATALANTA Martedì 28/07 h. 19.30

PAIRETTO

ALASSIO – CAPALDO

IV: AURELIANO

VAR: NASCA

AVAR: SCHENONE



INTER – NAPOLI Martedì 28/07 h. 21.45

VALERI

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: GALETTO