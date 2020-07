Serie A, Giudice Sportivo: 4 squalificati per una giornata

ROMA - Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo le ultime gare della 36ª giornata di campionato. Sono quattro i calciatori squalificati, tutti per un turno. Roberto Gagliardini (Inter), Dries Mertens (Napoli), Rafael Toloi (Atalanta) e Daniele Dessena (Brescia) tutti ammoniti per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e già diffidati. Stop di un turno e 5 mila euro di ammenda per il medico sociale del Milan Stefano Mazzoni, dopo l'espulsione per "espressioni irriguardose" nella gara con l'Atalanta.

