Benevento, un calciatore positivo al Coronavirus

SEEFELD (AUSTRIA) - Tra le squadre di Serie A spunta un altro caso di positività al Covid-19. Dopo Roma, Torino e Napoli stavolta è il turno del Benevento, già al lavoro in vista del prossimo campionato a Seefeld, in Austria.

Nel ritiro - ha spiegato un comunicato ufficiale del club - è stato rilevato un calciatore positivo al Coronavirus, completamente asintomatico e già posto in isolamento secondo i protocolli sanitari in vigore: è sotto la supervisione dello staff medico in collaborazione con le autorità sanitarie locali. L'identità, al momento, non è ancora stata resa nota.

